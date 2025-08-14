اخراج بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در روسیه جنجالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال روستوف و نیژنی نووگراد روسیه شامگاه پنجشنبه در مرحله گروهی جام حذفی این کشور با پیروزی یک بر صفر نیژنی همراه بود.
محمد محبی بازیکن ملی پوش روستوف پس از مدتها در ترکیب تیمش قرار گرفت اما در دقیقه ۹۰ با کارت زرد دوم داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد.
اخراجی که حاشیههای عجیبی را در رسانههای ورزشی روسیه به همراه داشته است. رسانه اسپورت روس، دلیل اخراج محبی را لمس داور مسابقه که زن بود عنوان کرده است اما صحنههای بازی نشان میدهد که تکل محبی روی پای مدافع نیژنی دلیل دریافت اخطار دوم و در پی آن اخراج از زمین مسابقه بود.
