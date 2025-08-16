تقویت اقتصاد ملی با تکیه بر سیاست افزایش ذخایر طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سیاست افزایش ذخایر طلای کشور را اقدامی اثرگذار برای تقویت ذخایر ملی و مقابله با نوسانات ارزی دانست و گفت: افزایش قابل توجه ذخایر طلای کشور از سیاستهای بسیار موفق و اثرگذار توسط بانک مرکزی در سالهای اخیر بوده است.
وی ادامه داد: این سیاست تنها محدود به ایران نبوده و در سطح جهانی هم روندی رایج و معقول به شمار میرود. در واقع پس از مصادره اسناد اعتباری روسیه در بانکهای بینالمللی و افزایش بیاعتمادی به روابط بانکی و همچنین مشاهده سیاستهای تعرفهای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از بانکهای مرکزی جهان به تبدیل داراییهای ارزی خود به ذخایر طلای واقعی روی آوردند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: این تغییر استراتژیک حتی باعث شده که قیمت جهانی هر اونس طلا از حدود ۲۳۰۰ دلار به نزدیک ۳۵۰۰ دلار نیز افزایش یابد.
ارض اقدس بیان کرد: روند افزایشی در قیمت طلا، دو دستاورد مهم برای ایران به همراه داشته است؛ نخست افزایش اطمینان از بابت ذخایر ملی کشور و دوم رشد داراییهای داخلی که به مراتب بهتر از نگهداری صرف درآمدهای ارزی در بانکهای خارجی بوده است.
وی افزود: در شرایطی که نرخهای برابری ارزهای جهانی به شکل محدود رشد کردهاند، ارزش ذخایر طلا بیشتر حفظ شده و منابع کشور حفظ و تقویت شدند. این اتفاق سیاست درستی است که بانک مرکزی آن را به خوبی دنبال کرده و نتایج آن مشهود است.
این فعال اقتصادی در خصوص فرایند تأمین ارز به ویژه در دوره جنگ ۱۲ روزه، با اشاره به تجربه خود در مسئولیت در بخش دولتی، تاکید کرد: بانک مرکزی در شرایط پیچیده و پر تلاطم این دوران، تلاش ستودنی برای مدیریت منابع داشته است.
ارض اقدس با تاکید بر ضرورت اعمال سیاستهای انضباط مالی و اولویتبندی برای تخصیص ارز یادآور شد که فروش نفت به عنوان یکی از پایههای اصلی درآمد ارزی کشور به دلیل تحریمها و شرایط منطقهای با چالش جدی مواجه است و این موضوع باعث افزایش فشار بر بانک مرکزی شده است. به همین دلیل، بانک مرکزی باید سیاستهای انضباطی و انقباضی سختگیرانهتری برای اولویتبندی تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر بگیرد تا از بحران کنونی عبور کنیم.
وی با اظهار امیدواری به بهبود شرایط در صورت بازگشت به وضعیت صلح و آرامش، خواستار اقدامات جدی برای افزایش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت شد.
این فعال اقتصادی همچنین تاکید کرد: حمایت بانک مرکزی از سرمایهگذاری بخش خصوصی ضروری است و بانکها نیز باید با ارائه تسهیلات لازم به این هدف کمک کنند تا رشد سرمایهگذاری در کشور تسریع و شرایط اقتصادی بهبود یابد. بیتردید این حمایتها، کلید موفقیت برای عبور از وضعیت کنونی و رسیدن به رونق پایدار اقتصادی است.
نظر شما