حضور نمایندگان تکواندو آذربایجان شرقی در بازی های آسیایی بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اسامی نوجوانان تکواندوکار اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین نام ۲ تکواندوکار و یک مربی به ترتیب ️فرشاد فروغی‌کیا مربی جوان، امیر اقبالی و پینار لطفی زاده تکواندوکاران نوجوان از آذربایجان‌شرقی مسافر بحرین خواهند شد.

در بخش پسران: طه جوادی در وزن ۴۸- کیلوگرم، بهامین پوستین دوز در وزن ۵۵- کیلوگرم، امیر اقبالی در وزن ۶۳- کیلوگرم، بنیامین سلطانیان در وزن ۷۳- کیلوگرم و محمد حسین تقی پور در وزن ۷۳+ کیلوگرم و همچنین علی رزمیان

در بخش دختران: بهار طهماسبی، هلیا ابراهیمیان، دینا بابارحیم، کیمیا محمدی، پینار لطفی زاده و عسل گل تپه

ه️مچنین فیض اله نفجم به عنوان سرمربی، مهرداد ساعدی به همراه فرشاد فروغی دستیاران وی در کادر فنی و حمید باقی نژاد به عنوان مدیر فنی رده‌های سنی پایه تیم پسران را بر عهده خواهند داشت.

️گفتنی است، سومین دوره بازی‌های آسیایی نوجوانان ۲۷ مهرماه به میزبانی بحرین در شهر منامه آغاز خواهد شد و تیم ملی تکواندو کشورمان در ۲ بخش کیوروگی و پومسه در این مسابقات حضور خواهد شد.