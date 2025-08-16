به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: تأخیر در تأمین شیرخشک رژیمی تنها مربوط به یک برند خاص بوده که به دلیل توقف چند روزه در گمرک رخ داده است.
وی افزود: مراحل ترخیص انجام شده و این محموله در حال توزیع است و تا اواسط هفته مشکل برطرف خواهد شد.
شعیبی با اشاره به اهمیت دسترسی نوزادان به شیرخشک رژیمی، تأکید کرد: این تأخیر موقت بوده و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد.
وی گفت: در برخی موارد بروکراسیهای اداری و فرآیندهای نظارتی ناخواسته موجب وقفه در تأمین میشوند. هرچند این اقدامات برای اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات انجام میشود اما میتواند نگرانیهایی برای خانوادههایی که نوزادشان نیاز فوری به شیرخشک رژیمی دارد، ایجاد کند.
شعیبی افزود: با اصلاح رویهها و طراحی سازوکارهای تسهیلگر میتوان روند تأمین شیرخشک رژیمی و سایر فرآوردههای حیاتی را روانتر کرد تا چنین مشکلاتی تکرار نشود.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی دستگاههای مرتبط و کوتاه شدن مسیر اداری میتواند نقش مهمی در تأمین بهموقع شیر خشک رژیمی داشته باشد.
