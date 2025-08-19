  1. سلامت
شیرخشک رژیمی وارد داروخانه‌ها شد

شیرخشک رژیمی طبق وعده سازمان غذا و دارو، تأمین و در سطح داروخانه های کشور توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، گفت: همان‌طور که وعده داده شده بود، مشکل تأمین شیرخشک رژیمی برطرف شده و این محصول هم‌اکنون در داروخانه‌ها در دسترس خانواده‌ها قرار دارد.

وی افزود: محموله‌ای که به دلیل توقف چند روزه با تأخیر مواجه شده بود، ترخیص و در شبکه توزیع داروخانه‌ای عرضه شده است.

شعیبی تأکید کرد: این مشکل مقطعی بود و با اقدام‌های انجام‌شده، بازار شیرخشک رژیمی به ثبات رسیده و نیازی به نگرانی خانواده‌ها نیست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو متعهد است با پیگیری و اصلاح رویه‌ها روند تأمین این فرآورده‌ها را تسهیل کند تا چنین وقفه‌هایی تکرار نشود.

شعیبی خاطرنشان کرد: پایبندی به وعده‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط موجب شد این محصول حیاتی در زمان مقرر در اختیار بیماران قرار گیرد.

کد خبر 6564948
حبیب احسنی پور

