به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، گفت: همان‌طور که وعده داده شده بود، مشکل تأمین شیرخشک رژیمی برطرف شده و این محصول هم‌اکنون در داروخانه‌ها در دسترس خانواده‌ها قرار دارد.

وی افزود: محموله‌ای که به دلیل توقف چند روزه با تأخیر مواجه شده بود، ترخیص و در شبکه توزیع داروخانه‌ای عرضه شده است.

شعیبی تأکید کرد: این مشکل مقطعی بود و با اقدام‌های انجام‌شده، بازار شیرخشک رژیمی به ثبات رسیده و نیازی به نگرانی خانواده‌ها نیست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو متعهد است با پیگیری و اصلاح رویه‌ها روند تأمین این فرآورده‌ها را تسهیل کند تا چنین وقفه‌هایی تکرار نشود.

شعیبی خاطرنشان کرد: پایبندی به وعده‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط موجب شد این محصول حیاتی در زمان مقرر در اختیار بیماران قرار گیرد.