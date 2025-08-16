  1. دین و اندیشه
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

فعالیت‌های بنیاد بین‌المللی عاشوراء در ایام اربعین حسینی (ع)تشریح شد

فعالیت‌های بنیاد بین‌المللی عاشوراء در ایام اربعین حسینی (ع) نشان‌دهنده تلاش گسترده برای خدمت‌رسانی فرهنگی، مذهبی و رفاهی به زائران از ملیت‌های مختلف که در چند حوزه تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت‌های بنیاد بین‌المللی عاشوراء در ایام اربعین حسینی (ع) نشان‌دهنده تلاش گسترده برای خدمت‌رسانی فرهنگی، مذهبی و رفاهی به زائران از ملیت‌های مختلف است. این اقدامات چندبعدی، از مشاوره‌های روان‌شناختی تا خدمات پایه‌ای مانند آب و اینترنت، همگی در راستای تسهیل سفر معنوی زائران و ترویج معارف اربعینی طراحی شده‌اند.

تمرکز بر تنوع زبانی و فرهنگی: حضور مبلغان به چندین زبان و توزیع محتوای دینی به زبان‌های مختلف، نشان‌دهنده توجه به نیازهای زائران غیرفارسی‌زبان و تلاش برای ارتباط مؤثر با آنان است.

خدمات روان‌شناختی حوزوی: ترکیب مشاوره‌های روان‌شناختی با رویکرد دینی، ابتکاری جالب برای پاسخگویی به چالش‌های معنوی و اجتماعی زائران است.

تبلیغات غیرمستقیم از طریق نمادها: توزیع پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبری، علاوه بر جنبه‌های اعتقادی، می‌تواند نقش سیاسی-تبلیغاتی نیز داشته باشد، به ویژه با اشاره به "علاقه زائران کشورهای مختلف" به ایران.

گستره جغرافیایی موکب‌ها: استقرار موکب‌ها در عراق (کربلا، نجف، سامراء) و حتی تهران، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای پوشش دادن زائران در مسیرهای مختلف است، از جمله کسانی که موفق به سفر به عراق نشده‌اند.

توجه به کودکان: تولید کتاب‌های کودک با موضوع اربعین، تلاشی برای نهادینه کردن فرهنگ عزاداری در نسل جدید و همراه‌سازی خانواده‌ها در این سفر معنوی است.

این فعالیت‌ها فراتر از خدمات رفاهی، به عنوان ابزاری برای ترویج گفتمان اربعینی و تقویت پیوندهای فراملی شیعی عمل می‌کنند. البته در تحلیل این اقدامات باید به زمینه‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن نیز توجه داشت، به ویژه با توجه به حضور پررنگ نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در مسیر پیاده‌روی اربعین.

سمانه نوری زاده قصری

