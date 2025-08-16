به گزارش خبرنگار مهر، فعالیتهای بنیاد بینالمللی عاشوراء در ایام اربعین حسینی (ع) نشاندهنده تلاش گسترده برای خدمترسانی فرهنگی، مذهبی و رفاهی به زائران از ملیتهای مختلف است. این اقدامات چندبعدی، از مشاورههای روانشناختی تا خدمات پایهای مانند آب و اینترنت، همگی در راستای تسهیل سفر معنوی زائران و ترویج معارف اربعینی طراحی شدهاند.
تمرکز بر تنوع زبانی و فرهنگی: حضور مبلغان به چندین زبان و توزیع محتوای دینی به زبانهای مختلف، نشاندهنده توجه به نیازهای زائران غیرفارسیزبان و تلاش برای ارتباط مؤثر با آنان است.
خدمات روانشناختی حوزوی: ترکیب مشاورههای روانشناختی با رویکرد دینی، ابتکاری جالب برای پاسخگویی به چالشهای معنوی و اجتماعی زائران است.
تبلیغات غیرمستقیم از طریق نمادها: توزیع پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبری، علاوه بر جنبههای اعتقادی، میتواند نقش سیاسی-تبلیغاتی نیز داشته باشد، به ویژه با اشاره به "علاقه زائران کشورهای مختلف" به ایران.
گستره جغرافیایی موکبها: استقرار موکبها در عراق (کربلا، نجف، سامراء) و حتی تهران، نشاندهنده برنامهریزی برای پوشش دادن زائران در مسیرهای مختلف است، از جمله کسانی که موفق به سفر به عراق نشدهاند.
توجه به کودکان: تولید کتابهای کودک با موضوع اربعین، تلاشی برای نهادینه کردن فرهنگ عزاداری در نسل جدید و همراهسازی خانوادهها در این سفر معنوی است.
این فعالیتها فراتر از خدمات رفاهی، به عنوان ابزاری برای ترویج گفتمان اربعینی و تقویت پیوندهای فراملی شیعی عمل میکنند. البته در تحلیل این اقدامات باید به زمینههای سیاسی و ایدئولوژیک آن نیز توجه داشت، به ویژه با توجه به حضور پررنگ نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در مسیر پیادهروی اربعین.
