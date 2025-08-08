نمایش «خودکشی به سبک نیچه» و چند فیلم کوتاه دیگر در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، جلسه سوم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این برنامه، چهار فیلم کوتاه ایرانی «خودکشی به سبک نیچه» ساخته پیام کردستانی، «جنگل» ساخته محمدرضا مرادی، «شطرنج آتش» ساخته امیررضا دهقانی، «مینو» ساخته محمد باقری و فیلم کوتاه «یه کاریش بکن» (دنیا سوارس از پرتغال و سوئیس) روی پرده می‌روند.

پس از نمایش این آثار، نشست نقد و بررسی آنها با حضور آنتونیا شرکا برگزار خواهد شد.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای تهیه بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه (در بسته هشت ماهه) می‌توانند با مراجعه به این آدرس و عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.