«آینه مات» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه داستانی «آینه مات» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی محمدرضا فهمیزی پس از پایان مراحل فنی آماده نمایش شد. «آینه مات» به لایههای پنهان شخصیتها و واقعیتهای پشت چهرههای افراد میپردازد و قصد دارد به مخاطب نگاهی عمیقتر بهمعنای هویت و ظاهر ارائه دهد.
فهمیزی که عضو انجمن منتقدان خانه سینما نیز هست پیش از این فیلمهای کوتاه «نگاه»، «ساعت شنی»، «گمان» و مستند داستانی «خانه خاطرهها» را ساخته بود که درباره خانه «سلطان بیگم» در تهران است.
در «آینه مات» عاطفه صفایی، نفیسه لاهوتی، امیر عدنان، بهروز قدرتی، آرزو فروتن، مائده حجتی و علیرضا اخلاقی به ایفای نقش پرداختهاند.
در این پروژه، امیر مهرورزان به عنوان مدیر فیلمبرداری و مشاور کارگردان فعالیت داشته و کاوه ایمانی تدوین فیلم را انجام داده است. طراحی چهرهپردازی توسط محسن بابایی و صدابرداری توسط علیرضا کریمنژاد انجام شده است. اصلاح رنگ و نور را آرش کاظمزاده بر عهده داشته و طراحی و ترکیب صدا توسط مهدی جمشیدیان انجام شده است.
از دیگر عوامل اصلی میتوان به پیمان جعفری مدیر تولید، پریسا ساسانی مدیر رسانهای، ماهناز رجبی دستیار کارگردان و برنامهریز، مزدا چاوش بازیگردان، و مهرداد شهسوارزاده مشاور هنری و خواننده اشاره کرد.
«آینه مات» به زودی در جشنوارهها و محافل سینمایی به نمایش در میآید.
