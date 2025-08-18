  1. هنر
«آینه مات» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «آینه مات» به کارگردانی محمدرضا فهمیزی پس از پایان مراحل فنی آماده پخش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه داستانی «آینه مات» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فهمیزی پس از پایان مراحل فنی آماده نمایش شد. «آینه مات» به لایه‌های پنهان شخصیت‌ها و واقعیت‌های پشت چهره‌های افراد می‌پردازد و قصد دارد به مخاطب نگاهی عمیق‌تر به‌معنای هویت و ظاهر ارائه دهد.

فهمیزی که عضو انجمن منتقدان خانه سینما نیز هست پیش از این فیلم‌های کوتاه «نگاه»، «ساعت شنی»، «گمان» و مستند داستانی «خانه خاطره‌ها» را ساخته بود که درباره خانه «سلطان بیگم» در تهران است.

در «آینه مات» عاطفه صفایی، نفیسه لاهوتی، امیر عدنان، بهروز قدرتی، آرزو فروتن، مائده حجتی و علیرضا اخلاقی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در این پروژه، امیر مهرورزان به عنوان مدیر فیلمبرداری و مشاور کارگردان فعالیت داشته و کاوه ایمانی تدوین فیلم را انجام داده است. طراحی چهره‌پردازی توسط محسن بابایی و صدابرداری توسط علیرضا کریم‌نژاد انجام شده است. اصلاح رنگ و نور را آرش کاظم‌زاده بر عهده داشته و طراحی و ترکیب صدا توسط مهدی جمشیدیان انجام شده است.

از دیگر عوامل اصلی می‌توان به پیمان جعفری مدیر تولید، پریسا ساسانی مدیر رسانه‌ای، ماهناز رجبی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مزدا چاوش بازیگردان، و مهرداد شهسوارزاده مشاور هنری و خواننده اشاره کرد.

«آینه مات» به زودی در جشنواره‌ها و محافل سینمایی به نمایش در می‌آید.

آروین موذن زاده

