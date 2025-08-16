جابجایی بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظها: کرد: با تلاش رانندگان سخت کوش و فعالان بخش حمل و نقل از ابتدای سال جاری دو میلیون و ۵۴۱ هزار و ۶۴۵ تن کالا از استان به نقاط مختلف کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

سرپرست اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت برای جابجایی این حجم از کالا بیش از ۱۳۹ هزار برگ بارنامه در استان صادر شده است

سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: عمده کالاهای جابه جا شده از مبدا استان شامل؛ آهن اسفنجی، سیمان کیسه‌ای زغال‌سنگ، بنتونیت و سیمان فله‌ای بوده است.

وی با اشاره با فعالیت ۳ پایانه عمومی حمل و نقل کالا در استان تصریح کرد ۱۱۵ شرکت حمل و نقل کالا ۸۵۸۶ دستگاه ناوگان باری و وانت بار و ۱۰۸۲۰ راننده در بخش حمل و نقل کالا استان فعالیت می‌کنند

علیزاده یادآور شد: بر اساس آمار بیشترین کالا به مقاصد تهران، بندرعباس، مرز ماهیرود، مشهد، اصفهان و سیستان و بلوچستان حمل شده است.