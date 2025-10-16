جابجایی بیش از پنج میلیون تن بار در کرمانشاه از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کریمی، معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار کرد: میزان بار جابجا شده در استان از ابتدای سال جاری تاکنون به پنج میلیون و ۶۸۸ هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود: در این مدت، ۳۴۷ هزار فقره بارنامه در استان صادر شده که بیانگر افزایش فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی کالا است.

کریمی با اشاره به حوزه حمل مواد معدنی گفت: میزان بار جابجا شده معدنی استان با لحاظ بار قابل حمل وزارت صمت، ۲۳۴ هزار و ۲۵۲ تن بوده است.

وی ادامه داد: میزان بار جابجا شده توسط وانت‌بارها نیز به یک‌هزار و ۷۶۱ تن رسیده و تعداد ناوگان وانت‌بار فعال با احتساب پلاک‌های ثبت‌شده، ۲۲ هزار و ۸۸۰ دستگاه است.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون سه‌هزار و ۳۳۷ فقره بارنامه غیرواقعی از طریق سامانه «داپ» شناسایی و یک‌هزار و ۱۲۶ پرونده تخلف به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده است.

کریمی در پایان گفت: طی این مدت ۵۸۹ مورد شکایت مردمی بررسی و پاسخ داده شده و همچنین ۱۴۷ بازدید میدانی و نظارتی از پایانه‌های بار و مراکز عمده حمل و نقل استان انجام شده است.