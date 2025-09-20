جابجایی ۱۷ میلیون تن کالا از مبدأ استان تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: ۱۷ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل باری استان طی ۶ ماهه اول سال جاری از مبدأ استان تهران به نقاط مختلف کشور حمل شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران، خردهبار را از جمله عمدهترین کالاهای جابجا شده در استان تهران در این مدت ذکر کرد و گفت: حمل کالا و مایحتاج عمومی مردم از اولویتهای اصلی این اداره کل است.
جهانی با اشاره به وجود ۴۸۵ شرکت حمل و نقل کالا در استان تهران، اظهار داشت: صدور بارنامه الکترونیکی به منظور امنیت جابجایی حمل و نقل کالا، بهبود استانداردهای حمل بار، افزایش ایمنی و برقراری توزیع عادلانه بار در حال اجرا است که تعداد بارنامههای صادره توسط این شرکتها طی این مدت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره بوده است.
وی اذعان داشت: طی بازه زمانی یاد شده، بیش از ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع کالا توسط شرکتهای حمل و نقل وارد استان تهران شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۲ نظارت ویژه بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل انجام میشود، از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواست هر گونه شکایت خود را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران اطلاع دهند.
