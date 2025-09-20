  1. استانها
  2. تهران
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۸

جابجایی ۱۷ میلیون تن کالا از مبدأ استان تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

تهران- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از جا به جایی بیش از ۱۷ میلیون تن کالا توسط ناوگان باری استان تهران در شش ماه نخست سال در جهت تأمین مایحتاج عمومی مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: ۱۷ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل باری استان طی ۶ ماهه اول سال جاری از مبدأ استان تهران به نقاط مختلف کشور حمل شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، خرده‌بار را از جمله عمده‌ترین کالاهای جابجا شده در استان تهران در این مدت ذکر کرد و گفت: حمل کالا و مایحتاج عمومی مردم از اولویت‌های اصلی این اداره کل است.

جهانی با اشاره به وجود ۴۸۵ شرکت حمل و نقل کالا در استان تهران، اظهار داشت: صدور بارنامه الکترونیکی به منظور امنیت جابجایی حمل و نقل کالا، بهبود استانداردهای حمل بار، افزایش ایمنی و برقراری توزیع عادلانه بار در حال اجرا است که تعداد بارنامه‌های صادره توسط این شرکت‌ها طی این مدت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره بوده است.

وی اذعان داشت: طی بازه زمانی یاد شده، بیش از ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع کالا توسط شرکت‌های حمل و نقل وارد استان تهران شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۲ نظارت ویژه بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌شود، از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواست هر گونه شکایت خود را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران اطلاع دهند.

