به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد قربانی و تهیه کنندگی سجاد افشاریان، از آبان هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در تالار اصلی مولوی روی صحنه میرود.
در این اثر مبینا معظمی، سیمین ضیائیان، الیا آبان، سجاد قربانی ایفای نقش میکنند.
همچنین جواد مولانیا به عنوان مشاور کارگردان، حمیدرضا افشار در مقام دراماتورژ، امیرحسین جوانی به عنوان مجری طرح و امیر قالیچی (تئاتر بازها) به عنوان مشاور تبلیغاتی با گروه همکاری دارند.
در بخش موسیقی، پارمیس ملکان به عنوان نوازنده قانون و آیدا شجاعیفر و صبا غلامی به عنوان نوازندگان سازهای کوبهای همکاری دارند.
از دیگر عوامل میتوان به دستیاران کارگردان: منصوره خانی، مریم فلاحتی، داریوش احمدی و عکاس: داریوش احمدی اشاره کرد.
نظر شما