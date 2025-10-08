  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

«کلاژ بیضایی» در تالار مولوی روی صحنه می‌رود

«کلاژ بیضایی» در تالار مولوی روی صحنه می‌رود

نمایش «کلاژ بیضایی» به کارگردانی سجاد قربانی از آبان در تالار اصلی مولوی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد قربانی و تهیه کنندگی سجاد افشاریان، از آبان هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در تالار اصلی مولوی روی صحنه می‌رود.

در این اثر مبینا معظمی، سیمین ضیائیان، الیا آبان، سجاد قربانی ایفای نقش می‌کنند.

همچنین جواد مولانیا به عنوان مشاور کارگردان، حمیدرضا افشار در مقام دراماتورژ، امیرحسین جوانی به عنوان مجری طرح و امیر قالیچی (تئاتر بازها) به عنوان مشاور تبلیغاتی با گروه همکاری دارند.

در بخش موسیقی، پارمیس ملکان به عنوان نوازنده قانون و آیدا شجاعی‌فر و صبا غلامی به عنوان نوازندگان سازهای کوبه‌ای همکاری دارند.

از دیگر عوامل میتوان به دستیاران کارگردان: منصوره خانی، مریم فلاحتی، داریوش احمدی و عکاس: داریوش احمدی اشاره کرد.

کد خبر 6615818
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها