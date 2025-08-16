به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ در این نشست تخصصی که دبیری آن بر عهده سجاد زلفی‌گل، رئیس گروه مطالعات معماری و طراحی شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خواهد بود جمعی از متخصصان و کارشناسان برجسته حوزه معماری و شهرسازی حضور خواهند داشت و سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، خلیل سپهری سبحانی مشاور مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، اسماعیل صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، فرشاد نوریان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و سید مجید مفیدی‌شمیرانی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست فرصتی ارزشمند برای آشنایی با تجربیات نوین در طراحی اکوپارک‌های شهری، تبادل نظر میان فعالان حوزه شهری و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی در شهر تهران محسوب می‌شود.

علاقمندان و فعالان حوزه طراحی شهری می‌توانند با ثبت نام در این نشست از فرصت ارزشمند حضور بهره مند شوند.

با توجه به ظرفیت محدود، اولویت پذیرش با متقاضیانی خواهد بود که زودتر اقدام به ثبت‌نام کنند.

جهت حضور در نشست، متقاضیان پذیرفته شده می‌توانند در روز برگزاری به آدرس بزرگراه حقانی، ورودی مدیریت فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، بلوار شهدای بانک مرکزی، خانه شعر و ادبیات، سالن جلال آل احمد مراجعه کنند.