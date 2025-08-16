به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، پیش از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران، موضوع بحران آب را مهم‌ترین محور بحث این نشست عنوان کرد و خواستار تغییر رفتار در مدیریت و مصرف آب شد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و کاهش منابع آبی در پنج سد اصلی تهران، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت کلان منابع آبی تأکید کرد.

اقدامات قیمتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مصرف غیرضروری آب داشته باشد

ابوترابی‌فرد در این نشست اظهار داشت: ملت شریف ایران در جریان هستند که ما با تغییر رفتار طبیعت و اقلیم مواجهیم. پنج سد اصلی استان تهران در حال حاضر در کمترین سطح منابع آبی خود قرار دارند و کاهش بارش‌ها در پنج سال گذشته، هشداری جدی برای کشور و به‌ویژه استان تهران ایجاد کرده است.

وی افزود: متناسب با این تغییرات اقلیمی، باید شاهد تغییر رفتار در مدیریت منابع آبی و الگوی مصرف باشیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به آمار مصرف آب در تهران گفت: حدود ۶۲ درصد از شهروندان تهرانی بیش از دو برابر الگوی جهانی مصرف آب دارند. این وضعیت باید به‌طور جدی اصلاح شود تا به شرایط مطلوب برسیم.

وی پیشنهاد کرد: اقدامات قیمتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مصرف غیرضروری آب داشته باشد.

ابوترابی‌فرد اظهار داشت: اگر از مردم تهران نظرسنجی شود، اکثریت قاطع موافقند که کسانی که بیش از الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند، هزینه واقعی آن را پرداخت کنند. افرادی که مصرف معقولی دارند، نباید با افزایش قیمت مواجه شوند، اما مصرف‌کنندگان غیرمتعارف باید هزینه‌های متناسب را متحمل شوند.

صدور ۸۰۰ هزار مجوز ساخت طی ۱۰ سال گذشته در تهران توجیهی ندارد

وی در ادامه به موضوع مدیریت کلان منابع آبی پرداخت و گفت: در ۱۰ سال گذشته، حدود ۸۰۰ هزار مجوز ساخت‌وساز جدید در استان تهران صادر شده که هیچ توجیهی ندارد. این بارگذاری جمعیتی در شرایطی که منابع آبی کافی نداریم، قابل قبول نیست.

ابوترابی‌فرد خواستار بازنگری در سیاست‌های فروش تراکم و ساخت‌وساز شد و تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید در چارچوب منافع ملی و مقتضیات استان باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران همچنین به وجود بیش از ۱۵۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب در استان اشاره کرد و گفت: استفاده غیرقانونی از منابع آبی بدون پرداخت هزینه، اقدامی است که باید با جدیت با آن برخورد شود. این موضوع به مدیریت قوی و اصلاح تصمیمات مدیران بازمی‌گردد.

وی افزود: قبل از اینکه از مردم بخواهیم رفتار خود را اصلاح کنند، مدیران باید تصمیمات خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند تا بتوانیم زندگی‌مان را سامان دهیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران یکی از راهکارهای کلیدی را تفکیک آب شرب از آب مصرفی دانست و اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای پرآب، آب شرب از آب مصرفی تفکیک شده است. اما در ایران، ما از همان آب شرب برای شست‌وشو و آبیاری استفاده می‌کنیم که هیچ توجیه عقلانی و علمی ندارد.

اگر منابع آبی به درستی مصرف شود نیازهای کشور تأمین خواهد شد

وی افزود: تفکیک آب شرب می‌تواند به کاهش معنادار بیماری‌ها و بهبود سلامت عمومی کمک کند. آب شرب باید از کیفیت بهداشتی عالی برخوردار باشد و آب مصرفی نیز تعریف مشخص خود را داشته باشد.

ابوترابی فرد با اشاره به وضعیت کم‌آبی کشور گفت: ایران نسبت به بسیاری از کشورها از نظر بارش در سطح پایینی قرار دارد، اما اگر منابع آبی موجود به‌درستی مدیریت و مصرف شوند، می‌توانند نیازهای کشور را تأمین کنند.

وی تأکید کرد: نیازی به انتقال آب از دریا با هزینه‌های سنگین نیست. با مدیریت صحیح و مصرف درست، مقدار بارش موجود پاسخگوی نیازهای ایران خواهد بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تصمیمات اصولی و تغییر رفتار در مدیریت و مصرف، چالش‌های آبی استان تهران برطرف شود.

وی گفت: این شرایط می‌تواند فرصتی برای اصلاح مدیریت و فرهنگ مصرف در کشور باشد. امیدواریم گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شود.