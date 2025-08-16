  1. جامعه
سقوط بالگرد امدادی در شمال غربی پاکستان با ۵ کشته

یک بالگرد امدادی حامل کالاهای امدادی به مناطق سیل‌زده، در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان سقوط کرد و هر ۵ سرنشین آن، از جمله ۲ خلبان، کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، علی امین گنداپور، سروزیر ایالت، گفت که این بالگرد MI-۱۷ که توسط دولت ایالتی اداره می‌شد، به دلیل شرایط نامساعد جوی در منطقه باجور سقوط کرد.

تیم‌های امدادی برای یافتن اجساد به محل سقوط اعزام شده‌اند.

