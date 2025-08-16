سقوط بالگرد امدادی در شمال غربی پاکستان با ۵ کشته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، علی امین گنداپور، سروزیر ایالت، گفت که این بالگرد MI-۱۷ که توسط دولت ایالتی اداره میشد، به دلیل شرایط نامساعد جوی در منطقه باجور سقوط کرد.
یک بالگرد امدادی حامل کالاهای امدادی به مناطق سیلزده، در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان سقوط کرد و هر ۵ سرنشین آن، از جمله ۲ خلبان، کشته شدند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، علی امین گنداپور، سروزیر ایالت، گفت که این بالگرد MI-۱۷ که توسط دولت ایالتی اداره میشد، به دلیل شرایط نامساعد جوی در منطقه باجور سقوط کرد.
تیمهای امدادی برای یافتن اجساد به محل سقوط اعزام شدهاند.
