به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مختاری داور بین‌المللی اسکواش با دعوت رسمی فدراسیون جهانی اسکواش (WSF) و تحت سیستم داوری WSO در مسابقات اسکواش بازی‌های جهانی چنگدو حضور یافت. این رقابت‌ها با حضور ۸ داور از کشورهای فرانسه، نیوزیلند، مالزی، چین، هند و ایران برگزار شد.

مسابقات در کورت‌های شیشه‌ای و با دو جدول رقابتی شامل دو جدول اصلی ۳۲ نفره برای مردان و زنان برگزار شد. مختاری موفق شد در مراحل حساس یک‌چهارم و نیمه‌نهایی جدول اصلی قضاوت کند.

بازی‌های مرحله پایانی به‌صورت تک‌دیدار و در حضور رئیس فدراسیون جهانی، رئیس کنفدراسیون آسیا و نایب‌رئیس فدراسیون جهانی برگزار شد.

مختاری با ارزیابی مثبت از سه داور ارزیاب فدراسیون جهانی امید دارد در آینده نیز به‌صورت مستقیم و مستقل از طریق سیستم WSO برای رقابت‌های معتبر بین‌المللی دعوت شود.