۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

اتفاق مثبتی که داور ایرانی اسکواش در بازی‌های جهانی رقم زد

داور بین‌المللی اسکواش با قضاوت در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های جهانی چنگدو و دریافت بازخورد مثبت از ناظران خارجی گامی مهم در ارتقای جایگاه داوری ایران در صحنه جهانی برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مختاری داور بین‌المللی اسکواش با دعوت رسمی فدراسیون جهانی اسکواش (WSF) و تحت سیستم داوری WSO در مسابقات اسکواش بازی‌های جهانی چنگدو حضور یافت. این رقابت‌ها با حضور ۸ داور از کشورهای فرانسه، نیوزیلند، مالزی، چین، هند و ایران برگزار شد.

مسابقات در کورت‌های شیشه‌ای و با دو جدول رقابتی شامل دو جدول اصلی ۳۲ نفره برای مردان و زنان برگزار شد. مختاری موفق شد در مراحل حساس یک‌چهارم و نیمه‌نهایی جدول اصلی قضاوت کند.

بازی‌های مرحله پایانی به‌صورت تک‌دیدار و در حضور رئیس فدراسیون جهانی، رئیس کنفدراسیون آسیا و نایب‌رئیس فدراسیون جهانی برگزار شد.

مختاری با ارزیابی مثبت از سه داور ارزیاب فدراسیون جهانی امید دارد در آینده نیز به‌صورت مستقیم و مستقل از طریق سیستم WSO برای رقابت‌های معتبر بین‌المللی دعوت شود.

فریبا جلیل خانی

