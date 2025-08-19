به گزارش خبرنگار مهر، اسکواش از زمانی که در جمع رشتههای المپیکی قرار گرفت بیش از گذشته مورد توجه جامعه ورزش و مسئولان قرار دارد. همین مسئله باعث شده تا برنامهریزیها برای توسعه این رشته در سطح ملی و بینالمللی با جدیت بیشتری دنبال شود. ملیپوشان ایران نیز در این مدت نشان دادهاند که ظرفیت بالایی برای رقابت در میادین معتبر جهانی دارند و موفق شدهاند نتایج امیدوارکنندهای کسب کنند.
تیم ملی بانوان اسکواش ایران طبق برنامه قرار بود خرداد ۱۴۰۴ در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان برود؛ رقابتی که میتوانست محک جدی برای سنجش تواناییها و آمادگی بازیکنان باشد. با این حال به دلیل شرایط خاص و آغاز جنگ در ایران این اعزام لغو شد و فرصت ارزشمند حضور در این رویداد مهم از دست رفت.
اما با وجود این اتفاق کادر فنی بلافاصله روند آمادهسازی تیم را از سر گرفت و اردوهای ملیپوشان دوباره آغاز شد. اکنون نیز برنامهریزی به گونهای انجام شده که بازیکنان کشورمان از هفتههای آینده در چندین رویداد برونمرزی حضور پیدا کنند تا بتوانند علاوه بر حفظ آمادگی خود تجربه بینالمللی بیشتری کسب کرده و مسیر آمادهسازی برای رقابتهای بزرگ پیشرو را ادامه دهند.
الهام رمضانی سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای تیم ملی برای حضور در رقابتهای برون مرزی اظهار کرد: پس از لغو اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا عملاً هیچ اعزامی در بخش بانوان صورت نگرفت. در حالی که هدف اصلی ما در سال جاری حضور در همین رقابتها بود و با وجود برگزاری اردوهای متعدد و آمادگی بازیکنان متأسفانه امکان شرکت در آن فراهم نشد و فرصت ارزیابی عملکرد تیم از دست رفت. با این حال تمرینات ملیپوشان همچنان تحت نظر کادر فنی پیگیری میشود و آماده هستیم تا در مسابقات دیگری که در پیش داریم نتایج خوبی را رقم بزنیم.
وی افزود: فرشته اقتداری قرار است هفته آینده به مسابقه ۱۵ هزار دلاری در مالزی اعزام شود. این نخستین بار است که بانوان اسکواش ایران در چنین سطحی از مسابقات حضور پیدا میکنند. همچنین نام او برای یک تورنمنت ۹ هزار دلاری در هند و یک مسابقه ۱۵ هزار دلاری دیگر در ژاپن نیز اعلام شده که زمان آن اوایل مهرماه خواهد بود. البته اعزام به هند هنوز قطعی نشده چراکه نامه رسمی از سوی برگزارکنندگان ارسال نشده است.
رمضانی در ادامه گفت: نام فاطمه فلاحتی هم برای دو مسابقه در هند و سریلانکا ثبت شده که سطح آنها سه هزار دلاری است. علاوه بر این برای سایر بازیکنان تیم ملی یک اردوی بلندمدت در نظر گرفتهایم تا بتوانند خود را برای حضور در رقابتهای میکس ورلد کاپ که در آذرماه برگزار میشود آماده کنند.
وی با اشاره به تراکم برنامههای نیمه دوم سال عنوان داشت: این برنامهها در واقع ادامه همان تقویمی است که از پیش تدوین شده بود اما لغو ناگهانی اعزام تیم به برخی رویدادها مانند قهرمانی آسیا باعث شد روند آمادهسازی تیم دچار اختلال شود. ما میخواهیم بر اساس عملکرد بازیکنان در مسابقات تمرینات را بازطراحی کنیم اما وقتی اعزامها لغو میشود چنین ارزیابی دقیقی امکانپذیر نیست. با این حال امیدوارم در ادامه طبق برنامه پیش برویم و انگیزه بازیکنان همچنان حفظ شود.
سرمربی تیم ملی اسکواش درباره اهمیت بازیهای آسیایی نیز گفت: این رقابتها مهمترین رویداد ما در سال آینده است و تلاش کادر فنی بر این بوده که تیم ملی بانوان به صورت کامل در این بازیها شرکت کند. به نظر من عملکرد بازیکنان در سالهای اخیر قابل قبول بوده و باید این فرصت به آنها داده شود که در بازیهای آسیایی حاضر شوند. با توجه به پیشرفت محسوس بانوان اسکواش ایران در مقایسه با دورههای قبل میتوان انتظار داشت جایگاه بهتری در سطح آسیا به دست آورند.
وی در پایان درباره زمان اعزام فرشته اقتداری به مالزی خاطرنشان کرد: این بازیکن سوم شهریورماه راهی مالزی خواهد شد و مسابقات او از پنجم شهریور آغاز میشود.
