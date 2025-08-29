  1. ورزش
شروع طوفانی ملی‌پوشان اسکواش ایران در مسابقات PSA تاشکند

ملی‌پوشان اسکواش ایران، کار خود را در مسابقات رنکینگ جهانی PSA ازبکستان با پیروزی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی مردان PSA با جایزه ۳ هزار دلار از چند روز پیش در تاشکند ازبکستان آغاز شد. این رقابت‌ها با حضور نمایندگانی از ایران، روسیه، ازبکستان، قطر، هنگ‌کنگ، قزاقستان، کویت و عمان جریان دارد و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

در روز نخست، ۲ نماینده اسکواش کشورمان، سپهر اعتمادپور و پویا شفیعی با عملکردی درخشان، موفق شدند رقبای خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند. شفیعی برابر نماینده پاکستان و اعتمادپور برابر حریف ازبکستانی به پیروزی رسیدند تا هر ۲ ملی‌پوش ایران با شروعی قدرتمند، به مرحله بعدی مسابقات راه پیدا کنند.

در دور بعدی شفیعی با ویلسون چان از هنگ‌کنگ(سید ۳ مسابقات) و اعتمادپور مقابل سالم الملکی از قطر(سید ۱ مسابقات) بازی خواهند کرد.

طبق قرعه مسابقات، در صورتی که هر ۲ ملی‌پوش کشورمان دیدار بعدی خود را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند، در مرحله نیمه‌نهایی رو به روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

