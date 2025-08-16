توسعه عدالت آموزشی در شاهرود با همکاری دستگاه ها محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر شنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به میزبانی فرمانداری شاهرود با بیان اینکه هزینه کرد در حوزه آموزش در واقع سرمایه گذاری برای فردا است، ابراز داشت: هر چه در این مسیر گام برداریم برای آینده هر چه مطلوبتر کشور به نوعی قدم برداشتیم.
وی با بیان اینکه همه دانش آموزان شهرستان باید از امکانات آموزشی لازم بهره مند باشند، افزود: به این منظور میبایست دستگاههای اجرایی نیز همکاری و به تأمین تجهیزات هوشمند سازی کلاسهای درس کمک کنند.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه رفع مشکلات موجود حوزه آموزش در شهرستان با همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف میسر خواهد شد، ابراز داشت: معتقدیم همه امکانات شهرستان باید برای ارتقا کیفیت و تحقق عدالت آموزشی بسیج شود.
جلالی با بیان اینکه با هم افزایی میتوانیم کمبودها را رفع کنیم، تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی در برخی مقاطع تحصیلی، چالشهای نقل و انتقال معلمان، وضعیت فضاهای آموزشی و نیاز به بازسازی برخی مدارس از جمله مشکلات موجود حوزه آموزش شهرستان شاهرود است.
وی افزود: روند اجرای پروژه مهر، فرایند ثبتنام دانشآموزان، هدایت تحصیلی، تأمین کتب و لباس فرم، و برگزاری جشنهای غنچهها، شکوفهها، جوانهها و زنگ مهر، ایثار و نماز از جمله مواردی که باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل اجرایی شود.
