به گزارش خبرنگار مهر، بهره‌برداری از هوشمندسازی مدارس شهرستان نطنز با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان و دیگر مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار گردید و طی آن ضمن افتتاح تعدادی از کلاس‌ها، پیام ویژه استاندار قرائت شد.

همچنین در این مراسم از زحمات مسئولین و خیرین تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است شهرستان نطنز با محوریت فرماندار و همکاری ادارات مربوطه و خصوصاً خیرین، توانسته یک موفقیت بزرگ کسب کند و ۹۳ درصد از کل کلاس‌های شهرستان را هوشمند نماید.

این مهم که مورد تاکید رئیس جمهور و استاندار بوده، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه عدالت آموزشی داشته باشد و از همین رو بوده که علاوه بر حضور معاون استاندار در آئین نکوداشت، استاندار محترم طی پیامی مکتوب و مفصل این اقدام ارزشمند را ارج نهاده و از فرماندار و مدیران آموزش و پرورش و خیرین تقدیر به عمل آمده است.