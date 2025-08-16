محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط روز یکشنبه جریانات گرم و مرطوب جنوبی بهویژه در صبحگاه و شامگاه، افزایش رطوبت، شرجی، مه رقیق و دمای احساسی ۵۰ درجه و بالاتر را در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و تا حدی شمالی استان به دنبال خواهد داشت. این شرایط در مناطق ساحلی و جنوبشرقی تا اواسط روز دوشنبه ادامه خواهد یافت.
وی افزود: طی امروز و فردا، با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری، احتمال رشد ابر، رگبارهای پراکنده و تندباد لحظهای در ارتفاعات استان وجود دارد. همچنین، شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج خواهد بود و در برخی ساعات تا پایان هفته، وزش بادهای متوسط در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی پیشبینی میشود.
سبزهزاری بیان کرد: در شبانهروز گذشته، رامهرمز با دمای ۵۰.۸ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۲۵.۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان بودند. همچنین، دمای اهواز در این مدت به بیشینه ۵۰.۶ و کمینه ۳۱.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان به شهروندان و زائران اربعین حسینی توصیه کرد با توجه به گرما و شرجی شدید، اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از امکانات سرمایشی و مصرف کافی آب را رعایت کنند.
