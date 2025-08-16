افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات قزوین

مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، طی امروز شنبه و فردا یکشنب عبور متناوب امواج ناپایدار جوی بهویژه در ساعات بعدازظهر موجب افزایش ابر در سطح استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه احتمال وقوع بارشهای رگباری همراه با رعد و برق در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات استان، وجود دارد، افزود: شب گذشته نیز شهرهایی مانند تاکستان، رازمیان، سیرجان، کوهین و معلمکلایه شاهد بارشهای پراکنده و گاه همراه با رعد و برق بودند.
بهروزی با اشاره به نفوذ زبانههای پرفشار در منطقه گفت: این پدیده تا فردا ادامه خواهد داشت و موجب کاهش دما در سطح استان میشود. همچنین برای ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه و افزایش ابر پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته، وضعیت جوی در سطح استان قزوین بهطور نسبی پایدار خواهد شد. وزش بادهای جنوبی جایگزین بادهای شمالی شده و افزایش نسبی دما در سطح منطقه رخ خواهد داد.
