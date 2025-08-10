برای پاسخگویی به صنایع کوچک ۳ همت سرمایه لازم داریم

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور قاسمی، مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک امروز در نشست خبری با تأکید بر اهمیت صنایع کوچک در رشد اقتصادی کشور گفت: اگر به صنایع کوچک ارزش و بهای واقعی بدهیم، میتوانیم دستاوردهای بزرگی از این بخش داشته باشیم. نخستین دستاورد مهم، ایجاد اشتغال پایدار است که میتواند به توسعه پایدار کشور منجر شود. صنایع کوچک توانمندی بالایی دارند که میتواند در رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.
قاسمی افزود: ۹۲ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل میدهند اما سهم آنها در GDP تنها ۱۰ درصد است.
وی ادامه داد: این سهم باید بسیار بیشتر شود. صنایع کوچک علاوه بر اشتغالزایی محلی، میتوانند از مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ جلوگیری کنند. همچنین خلاقیت و نوآوری اغلب از دل همین صنایع بیرون میآید و حتی صنایع سنتی ما نیز میتوانند با کمک این واحدها دوباره رشد کنند.
قاسمی با بیان اینکه در دنیا دو رویکرد برای توسعه صنایع کوچک وجود دارد، توضیح داد: برخی کشورها ابتدا صنایع بزرگ را تقویت میکنند تا صنایع کوچک رشد کنند و برخی دیگر برعکس، با توسعه صنایع کوچک، صنایع بزرگ را به حرکت درمیآورند.
این مقام مسئول اضافه کرد: تجربه بسیاری از کشورها مانند مالزی، اندونزی، بنگلادش، ویتنام، ترکیه و عربستان نشان داده که حمایت مستقیم از صنایع کوچک، رشد اقتصادی، افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی و توسعه صادرات را به دنبال دارد. چین نیز که امروز یکی از سه اقتصاد بزرگ جهان است، مسیر خود را از صنایع کوچک آغاز کرد.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک در ادامه مأموریت این صندوق را تشریح کرد و گفت: این صندوق در سال ۱۳۸۳ با حکم مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و مأموریت اصلی آن تسهیل و تسریع در کمکرسانی به صنایع کوچک از طریق صدور ضمانتنامه بود. در برنامه هفتم توسعه، دو مأموریت جدید شامل پرداخت تسهیلات و صدور بیمهنامه نیز به وظایف صندوق اضافه شده است که پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: با سرمایه فعلی صندوق که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، امکان پرداخت گسترده تسهیلات وجود ندارد. پیشبینی ما این است که برای پاسخگویی به نیاز صنایع کوچک کشور، حداقل سه همت سرمایه لازم داریم.
وی اضافه کرد: بهعنوان نمونه، تنها صنایع کوچک یک شهرستان در کرمان به حدود سه و نیم همت منابع مالی نیاز دارند. برای افزایش منابع، روشهای نوین بازار سرمایه را نیز بررسی میکنیم.
قاسمی افزود: فعلاً با چند بانک بهصورت تلفیقی کار میکنیم و سقف پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومان برای هر واحد صنفی زیر ۵۰ نفر است. ثبت درخواست از طریق سامانه سراسری صندوق انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری نیست. پس از اعتبارسنجی و تأیید، متقاضیان برای امور نهایی به تهران دعوت میشوند.
وی درباره حمایت از واحدهای آسیبدیده در شرایط جنگی گفت: خوشبختانه خسارات صنایع کوچک در این زمینه زیاد نبوده و فقط ۱۲ واحد صنعتی آسیب دیدهاند که برای آنها بسته حمایتی دولت و وزارت صمت در نظر گرفته شده است. صندوق نیز آمادگی دارد برای این واحدها تسهیلات ویژه و تخفیف کارمزد در نظر بگیرد.
مدیرعامل صندوق با اشاره به عملکرد این مجموعه اظهار کرد: از زمان تأسیس تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان ضمانتنامه صادر شده است. امروز نیز ۱۷۰ فقره ضمانتنامه به ارزش ۴۶۵ میلیارد تومان صادر شد که ۹۲ فقره آن برای نخستینبار و ۷۸ فقره تمدیدی بوده است.
قاسمی گفت: سقف ضمانتنامههای اعتباری ۱۰ میلیارد تومان و پیمانکاری ۲۰ میلیارد تومان است. همچنین مذاکرات با بانک تجارت و بانک ملی برای آغاز پرداخت تسهیلات جدید ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده به نتیجه خواهد رسید تا بر اساس اولویتها، پرداختها انجام شود.
تکمیل میشود…
نظر شما