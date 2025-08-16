چراغ سبز دادگاه آمریکایی به ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا به دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، برای اخراج گسترده کارکنان اداره حمایت مالی از مصرف کنندگان آمریکا چراغ سبز داد و اعلام کرد دادگاهی که پیشتر این روند را متوقف کرده بود در این زمینه از صلاحیت کافی برخوردار نبوده است.

البته دادگاه مذکور این را هم اعلام کرده که این حکم فعلاً قابل اجرا نیست و وکلای کارکنان سازمان حمایت مالی از مصرف کنندگان در کنار دیگر نهادهای حمایت از مصرف کنندگان فرصت آن را دارند که در این زمینه اقدام قضائی کرده و اعتراض کنند.

در صورتی که این حکم نهایی شود ۱۵۰۰ نفر از کارمندان سازمان حمایت مالی از مصرف کنندگان در آمریکا اخراج می‌شوند و به احتمال زیاد این سازمان به طور کامل منحل خواهد شد.

پام بوندی، داستان کل ایالات متحده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X با تقدیر از صدور چنین حکمی، اعلام کرد که این یک پیروزی دیگر برای ترامپ است.

در مقابل البته جنیفر بنت، وکیل مدافع کارکنان سازمان حمایت مالی از مصرف کنندگان، نیز گفته که این تصمیم مردم این کشور را در برابر سو نیت افراد سودجو در بازارهای مالی بی دفاع می‌کند.