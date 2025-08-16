انتقال ۴۰ هزار و ۶۷۱ زائر ایرانی به عتبات عالیات با ۲۹۰ پرواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن سیدمحسنی رئیس گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: از ۱۷ تا پایان ۲۴ مرداد ماه سال جاری، در مجموع ۴۰ هزار و ۶۷۱ زائر ایرانی از فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها به عتبات عالیات عزیمت کردند.
وی افزود: این تعداد زائران با ۲۹۰ پرواز به فرودگاههای نجف و بغداد منتقل شدند، همچنین در بازه زمانی ذکر شده، ۳۶ هزار و ۲۵۴ زائر ایرانی با ۲۸۵ پرواز به کشور بازگشتند.
رئیس گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاهها گفت: پروازهای رفت زائران از فرودگاههای مهرآباد، مشهد، گرگان، ساری، کرمان، اصفهان، شیراز، رشت، سمنان، بیرجند، اردبیل، لار، بندرعباس، کیش، اراک، همدان، شاهرود، کرمانشاه، رامسر، سبزوار، بجنورد، شهرکرد، یزد، ارومیه و لامرد انجام شد.
وی در پایان اظهار کرد: پروازهای بازگشت زائرین نیز از فرودگاههای نجف و بغداد به فرودگاههای اختصاصی و تحت مالکیت شرکت فرودگاهها انجام شده است.
