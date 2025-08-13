  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

اعزام بیش از ۱۵ هزار زائر اربعینی به عراق از مهرآباد

راهبر فرودگاه مهرآباد گفت: تا امروز ۱۵ هزار زائر به عراق اعزام و یا پذیرش شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان عملیات اربعین بیش از ۴۰ هزار نفر از مهرآباد اعزام و پذیرش شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مرادی راهبر فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با بیان اینکه فرودگاه مهرآباد برای چهارمین سال پیاپی مسئولیت اعزام و پذیرش زائران اربعین حسینی را بر عهده گرفته است، گفت: بر اساس تاکید وزارت راه و شهرسازی، بخشی از زائران اربعین از طریق این فرودگاه به شهرهای نجف اشرف و بغداد اعزام می‌شوند.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان هواپیمایی کشوری، تا امروز حدود ۱۵ هزار نفر از طریق این فرودگاه به عراق اعزام و یا پذیرش شده‌اند. با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان عملیات پروازهای اربعین ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ هزار نفر از فرودگاه مهرآباد اعزام و پذیرش شوند.

زهره آقاجانی

