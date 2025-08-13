اعزام بیش از ۱۵ هزار زائر اربعینی به عراق از مهرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مرادی راهبر فرودگاه بینالمللی مهرآباد با بیان اینکه فرودگاه مهرآباد برای چهارمین سال پیاپی مسئولیت اعزام و پذیرش زائران اربعین حسینی را بر عهده گرفته است، گفت: بر اساس تاکید وزارت راه و شهرسازی، بخشی از زائران اربعین از طریق این فرودگاه به شهرهای نجف اشرف و بغداد اعزام میشوند.
وی افزود: با هماهنگیهای انجامشده با سازمان هواپیمایی کشوری، تا امروز حدود ۱۵ هزار نفر از طریق این فرودگاه به عراق اعزام و یا پذیرش شدهاند. با توجه به ظرفیتهای ایجادشده و برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میشود تا پایان عملیات پروازهای اربعین ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ هزار نفر از فرودگاه مهرآباد اعزام و پذیرش شوند.
