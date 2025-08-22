جو آرام برای لرستان تا اواسط هفته آینده؛ دما تغییر محسوسی نخواهد کرد

راضیه پیله‌وران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی آرام و پایدار چند روز اخیر، به تشریح پیش‌بینی وضعیت هوا برای روزهای آینده پرداخت.

تداوم جو پایدار و آفتابی در لرستان

وی گفت: چند روزی است که به دلیل حاکمیت امواج پایدار بر جو استان، شاهد هوایی آرام، آسمانی صاف و شرایط کاملاً آفتابی بوده‌ایم.

کارشناس هواشناسی لرستان بیان کرد: انتظار داریم این شرایط جوی مطلوب برای فردا، شنبه تا اواسط هفته آینده دوباره تکرار شود و آسمانی صاف و آفتابی را در همه نقاط استان لرستان شاهد باشیم.

افزایش سرعت باد در ساعات بعدازظهر

پیله‌وران در ادامه به افزایش نسبی سرعت وزش باد در برخی از مناطق استان اشاره کرد و افزود: طی ساعات بعد از ظهر، سرعت وزش باد در برخی نقاط استان افزایش پیدا می‌کند.

ثبات نسبی دما در روز و شب

پیله‌وران در خصوص نوسانات دمایی نیز خاطرنشان کرد: از نظر تغییرات دما، طی این مدت پیش‌بینی می‌شود تغییرات محسوسی در دماهای کمینه (صبحگاهی) و بیشینه (روزانه) استان رخ ندهد و شاهد ثبات نسبی در پارامتر دما باشیم.

تأکید بر مدیریت مصرف انرژی

وی در پایان بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: کماکان مدیریت مصرف حامل‌های انرژی را به همه هموطنان عزیز ساکن در استان توصیه می‌کنیم.