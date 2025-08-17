افزایش دمای هوا در لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه تا پایان هفته جاری جوی آرام و پایدار را در همه نقاط استان شاهد خواهیم بود، در این مدت برای اغلب نقاط آسمان صاف و برای مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر رشد جزئی ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین طی این مدت سرعت وزش باد گاهی افزایش می‌یابد که باتوجه‌به جهت وزش باد در برخی نقاط پدیده غبار، کاهش میدان دید افقی و افت کیفیت هوا را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار سطح زرد صادره از امروز تا روز چهارشنبه به سبب حاکمیت موج گرما انتظار داریم دماهای روزانه افزایش یابند، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق، عدم ترددهای غیرضرور در ساعات گرم روز جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری باغات و مزارع در ساعات خنک روز و … توصیه می‌شود.