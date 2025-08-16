میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با آغاز آئینهای عزاداری محرمالحرام، ۱۱ گروه تعزیه این شهرستان با اخذ مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷۷ مجلس تعزیهخوانی برگزار کردند.
وی افزود: در این مجالس، هنرمندان تعزیهخوان با بازنمایی صحنههای واقعه کربلا، شهادت حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، یاران باوفا و همچنین مصائب زنان و کودکان دشت کربلا را به تصویر کشیدند؛ جمع کثیری از مردم منطقه با حضور در این برنامهها، با شور و اندوه فراوان به سوگواری پرداختند.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان تصریح کرد: گروههای شرکتکننده شامل «گروه شهید قاسم ملکی ویدوج»، «گروه حضرت علیاکبر (ع) قزاان»، «گروه شهدای طاهرآباد»، «گروه سیدالشهدا مشکات»، «گروه ثارالله (ع) روستای نشلج»، «گروه ماهور»، «گروه بابالحوائج»، «گروه فداییان اهل بیت (ع)»، «گروه حضرت رقیه (ع)»، «گروه خیمهداران اهل بیت (ع) اسحاقآباد» و «گروه شهدای آزران» بودند.
وی افزود: انجمن تعزیه شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۳ تأسیس شده و هماکنون با ۱۳ گروه رسمی فعالیت دارد.
