شهرستان بردسیر میزبان نخستین جشنواره گندم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: برگزاری جشنواره و رویدادهای گردشگر محور در توسعه پایدار و معرفی داشته‌های استان کرمان اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: نخستین جشنواره گندم بخش نگار شهرستان بردسیر با همکاری شهرداری شهر نگار، فرمانداری بردسیر و همراهی بخش خصوصی خصوصی از ۱۹ لغایت ۲۱ شهریور ماه سال جاری در این شهر برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی کرمان افزود: برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی، غرفه فروش محصولات بومی و محلی، برگزاری جشنواره موسیقی نی‌مشکی، پیاده‌روی خانوادگی، مسابقه قوی‌ترین مردان، بازی‌های بومی و محلی و برنامه‌های مفرح فرهنگی و هنری ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برگزاری این جشنواره است.

نیکرو، تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگر محور در کنار ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جوامع محلی و ایجاد فرصت حضور گردشگران، کمک‌کننده معرفی داشته‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی مناطق مختلف استان کرمان و ایجاد بستر مناسب در توسعه پایدار گردشگری و تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» است.