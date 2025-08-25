  1. استانها
  2. کرمان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

بازدید رایگان موزه‌های استان کرمان در هفته دولت

بازدید رایگان موزه‌های استان کرمان در هفته دولت

کرمان- سرپرست اداره‌کل میراث‌‎فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: بازدید از موزه‌ها استان کرمان در ایام هفته دولت برای کارکنان دولت و نیروهای مسلح رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با پاسداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت گفت: برابر دستورالعمل ابلاغی مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به‌منظور تجلیل و تقدیر کارکنان دولت و در راستای تسهیل بازدیدهای مردمی از موزه‌ها، آثار و بناهای تاریخی، بازدید کارکنان دولت و نیروهای مسلح از موزه‌های استان کرمان، در هفته دولت رایگان است.

وی افزود: کارکنان دولت و نیروهای مسلح به‌همراه خانواده درجه اول ایشان با ارائه کارت شناسایی می‌توانند از موزه‌های تحت پوشش این اداره کل خدمات رایگان دریافت کنند.

وی تصریح کرد: هفته دولت فرصتی برای یادآوری خدمت‌گزاری صادقانه و گرامی‌داشت دستاوردهای ملی است و میراث فرهنگی به‌عنوان هویت و سرمایه ماندگار ایران در این هفته نمادی از تداوم تاریخ و فرهنگ در مسیر توسعه پایدار کشور را جلوه‌گر می‌شود.

کد خبر 6570229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها