به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با پاسداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت گفت: برابر دستورالعمل ابلاغی مقام عالی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و بهمنظور تجلیل و تقدیر کارکنان دولت و در راستای تسهیل بازدیدهای مردمی از موزهها، آثار و بناهای تاریخی، بازدید کارکنان دولت و نیروهای مسلح از موزههای استان کرمان، در هفته دولت رایگان است.
وی افزود: کارکنان دولت و نیروهای مسلح بههمراه خانواده درجه اول ایشان با ارائه کارت شناسایی میتوانند از موزههای تحت پوشش این اداره کل خدمات رایگان دریافت کنند.
وی تصریح کرد: هفته دولت فرصتی برای یادآوری خدمتگزاری صادقانه و گرامیداشت دستاوردهای ملی است و میراث فرهنگی بهعنوان هویت و سرمایه ماندگار ایران در این هفته نمادی از تداوم تاریخ و فرهنگ در مسیر توسعه پایدار کشور را جلوهگر میشود.
نظر شما