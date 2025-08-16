  1. استانها
  2. البرز
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

فرماندار کرج خبر داد؛

فعال شدن ۱۰ ژنراتور برای چاه‌های آب در کرج

فعال شدن ۱۰ ژنراتور برای چاه‌های آب در کرج

کرج- معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج گفت: ۱۰ ژنراتور روی چاه‌های آب برای مقابله با کمبود آبرسانی در زمان قطعی برق راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ دستگاه ژنراتور با قدرت ۳۵۰۰ کاوا (kVA) توسط فرمانداری کرج به شرکت آبفا تحویل شد، این دستگاه‌ها در جهت تأمین برق چاه‌های آب در مواقع قطع برق فعال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای بهبود آبرسانی به شهروندان انجام شده است، گفت: با استقرار این ژنراتورها، مشکل قطعی برق در چاه‌های فاقد زیرساخت برقی رفع و فرآیند پمپاژ و توزیع آب با پایداری بیشتری انجام خواهد شد.

فرماندار کرج افزود: تأمین این تجهیزات با هدف ارتقا خدمات‌رسانی به مردم شریف شهرستان کرج صورت گرفت و امید است با تلاش شرکت آب و فاضلاب، کمبودها و مشکلات آبرسانی به حداقل برسد.

مهرور اضافه کرد: کشور در شرایطی به سر می‌برد که تمامی دستگاه‌ها باید الویت‌شان مدیریت برق و آب باشد و رسانه‌ها نیز در راستای مدیریت و ترویج الگوی مصرف درست به شرکت آبفا کمک کند تا بتوانیم به خوبی از این بحران عبور کنیم.

کد خبر 6561908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها