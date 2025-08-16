به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ دستگاه ژنراتور با قدرت ۳۵۰۰ کاوا (kVA) توسط فرمانداری کرج به شرکت آبفا تحویل شد، این دستگاهها در جهت تأمین برق چاههای آب در مواقع قطع برق فعال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای بهبود آبرسانی به شهروندان انجام شده است، گفت: با استقرار این ژنراتورها، مشکل قطعی برق در چاههای فاقد زیرساخت برقی رفع و فرآیند پمپاژ و توزیع آب با پایداری بیشتری انجام خواهد شد.
فرماندار کرج افزود: تأمین این تجهیزات با هدف ارتقا خدماترسانی به مردم شریف شهرستان کرج صورت گرفت و امید است با تلاش شرکت آب و فاضلاب، کمبودها و مشکلات آبرسانی به حداقل برسد.
مهرور اضافه کرد: کشور در شرایطی به سر میبرد که تمامی دستگاهها باید الویتشان مدیریت برق و آب باشد و رسانهها نیز در راستای مدیریت و ترویج الگوی مصرف درست به شرکت آبفا کمک کند تا بتوانیم به خوبی از این بحران عبور کنیم.
