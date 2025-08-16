https://mehrnews.com/x38MZP ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲ کد خبر 6561923 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲ پدر شهید رضا براتی: شهادت بهترین راه است مشهد - پدر شهید رضا براتی، یکی از شهدای اقتدار ایران گفت: رضا به آرزو و خواسته اش رسید و به اعتقاد من شهادت بهترین راه است. دریافت 22 MB گزارشگر: حمید اسدی تصویربردار و تدوینگر: کبری رضایی کد خبر 6561923 کپی شد مطالب مرتبط تکریم والدین؛ میراث ماندگار شهدای اقتدار دیدار مسئولان خراسان رضوی با خانواده شهید «حسن قنبری» اربعین شهدای اقتدار و ۲۹ شهید استان خراسان رضوی در حرم امام رضا (ع) اکران تصاویر ۲۹ شهید اقتدار خراسان رضوی در سطح شهر مشهد برچسبها خراسان رضوی مشهد شهدای اقتدار ایران
