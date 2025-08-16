  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

پدر شهید رضا براتی: شهادت بهترین راه است

پدر شهید رضا براتی: شهادت بهترین راه است

مشهد - پدر شهید رضا براتی، یکی از شهدای اقتدار ایران گفت: رضا به آرزو و خواسته اش رسید و به اعتقاد من شهادت بهترین راه است.

دریافت 22 MB

گزارشگر: حمید اسدی

تصویربردار و تدوینگر: کبری رضایی

کد خبر 6561923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها