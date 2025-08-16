به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتای آذربایجان شرقی هشدار داد: با توجه به اینکه ثبت نام مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی آغاز شده است، متأسفانه مجرمین سایبری با برقراری ارتباط با برخی از والدین از طریق شبکه‌های اجتماعی و با سوءاستفاده از اکانت‌های جعلی بنام برخی مسئولین، مدیران و معاونین مدارس، از والدین درخواست وجه و یا کد تائید برای ورود به اپلیکیشن‌ها می‌کنند که همه این درخواست‌ها کلاهبرداری است مگر اینکه والدین به صورت حضوری و یا تلفنی با مدیران و مسئولین مدارس تماس حاصل و مطمئن شوند که این درخواست‌ها واقعی می‌باشد.

تاکید می‌شود این درخواست‌ها هم می‌تواند از طریق سکوهای داخلی مانند ایتا، روبیکا، شاد و … و هم از طریق سکوهای خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و… انجام شود پس قبل از تماس و اطمینان خاطر از صحت درخواست هیچ پرداختی انجام نداده و کدهای ورود به برنامه‌های مختلف را در اختیار دیگران قرار ندهید.