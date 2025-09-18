به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد جعفری روز پنجشنبه اظهار داشت: در پی وصول شکایت‌های متعدد از طرف شهروندان به پلیس فتا استان مبنی بر برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی‌شان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی با فعالیت در یکی از مراکز خدمات عمومی رایانه‌ای در تبریز اقدام به نصب برنامه‌های مخرب به تلفن همراه مشتریان نموده و به دنبال آن با ارسال پیامک ابلاغیه قضائی و عدالت، تلفن همراه افراد را به صفحات فیشینگ هدایت و سپس اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب می‌کردند.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی اضافه کرد: تحقیقات مشخص شد متهمین با اخذ کارت شناسایی مشتریان و افراد مراجعه کننده به این مرکز خدمات عمومی رایانه‌ای، اقدام به جعل کارت شناسایی و مدارک هویتی افراد نموده و از این طریق در صرافی‌ها و سایت‌های شرط بندی و ارزهای دیجیتال ثبت نام و اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کردند.