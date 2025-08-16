به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه آتشسوزی در پاساژ آشنا شهر سنندج که خسارات سنگینی به کسبه و شهروندان وارد کرد، حالا با اعلام حمایت ادارهکل امور مالیاتی کردستان، بارقهای از امید را برای جبران زیانها در میان آسیبدیدگان ایجاد کرده است.
مصطفی فعلهگری، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان، با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با کسبه آسیبدیده، بر آمادگی این ادارهکل برای ارائه مساعدتهای قانونی و تسهیلات مالیاتی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیانی که در این حادثه متحمل خسارت شدهاند میتوانند با ارائه مدارک و مستندات لازم، از حمایتهای مالیاتی پیشبینیشده در قانون بهرهمند شوند.
به گفته فعلهگری، هدف از این اقدام، کاهش فشار مالی بر صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده و کمک به بازگشت سریعتر رونق اقتصادی در پاساژ آشنا و محیطهای پیرامونی آن است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همت مردم و همراهی مسئولان، خسارات وارده هرچه سریعتر جبران شود و کسبه بتوانند دوباره فعالیت اقتصادی خود را از سر گیرند.
