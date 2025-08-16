به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی، ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی، اظهار داشت: مهارت‌آموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای، نیروی کار را چندین گام از سایرین پیش‌انداخته و جایگاه ممتازی به آنان می‌بخشد.

وی با اشاره به نقش محوری آموزش‌های مهارتی، بیان کرد: علم و عمل تنها از مسیر مهارت‌آموزی با یکدیگر پیوند می‌خورند و تربیت نیروی کار ماهر، سنگ‌بنیان توسعه اقتصادی است.

میرزاجانی با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه شهرستان افزود: پراکندگی روستاها و وجود نیروی کار بالقوه بانوان روستایی و عشایر، فرصت بی‌بدیلی برای ایجاد تحول در فرهنگ کار منطقه است که بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی شود.

وی همچنین خواستار تخصیص اعتبارات استانی ویژه به شهرستان سربیشه با در نظر گرفتن ملاک‌های توسعه‌ای شد.

کامرانی‌فرد، مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در این دیدار بر به‌کارگیری «مسئولیت اجتماعی» شرکت ها و نهادها برای بهبود فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: این ظرفیت می‌تواند زیرساخت‌های مهارت‌آموزی شهرستان را متحول کند.

وی با اعلام آمادگی مراکز تحت مدیریت خود افزود: ما آماده تربیت نیروی کار ماهر و تزریق آن به چرخه اقتصادی خراسان جنوبی هستیم.

کامرانی‌فرد ادامه داد: این مراکز با کیفیت‌بخشی به دوره‌های آموزشی، پاسخگوی نیازهای روز بازار کار خواهند بود.