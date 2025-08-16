به گزارش خبرگزاری مهر علی شبانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای پروژههای فنی و مدیریت مصرف موجب شد تابستان امسال را با حداقل چالش پشت سر بگذاریم، گفت: برای ارتقای تابآوری شبکهها، ۷۰ حلقه چاه حفر یا کفشکنی شد، ۳۶۵ کیلومتر لوله اجرا شد، ۲۶ کیلومتر برقرسانی انجام گرفت و ۱۱ ایستگاه پمپاژ احداث یا بازسازی شد.
وی ادامه داد: مجموع این اقدامات که حال تلاش شبانهروزی مجموعه آبفا است، در پایداری تأمین آب تابستان نقش مؤثری داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس در ادامه با بیان اینکه ۳۵ حلقه چاه آب شرب در فارس خشک شد، افزود: ۸۴ درصد آب شرب استان فارس از یک هزار و ۳۰۰ حلقه چاه و مابقی از آب سطحی تأمین میشود؛ این در حالی است که از سال گذشته تاکنون ۳۵ حلقه چاه کاملاً خشک شده و ظرفیت خود را از دست دادهاند.
شبانی گفت: مصرف لحظهای آب در استان فارس ۱۳ مترمکعب بر ثانیه است، در حالی که توان تأمین این شرکت ۱۱.۵ مترمکعب بر ثانیه بوده؛ لذا برای جبران این کسری، ۸۰ حلقه چاه کشاورزی دارای قابلیت شرب، شناسایی و وارد مدار شده است.
افتتاح یک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت امسال
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در ادامه با اشاره به پروژههای افتتاحشده و پروژههایی که در آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، گفت: سال گذشته در هفته دولت ۷۰ پروژه با اعتبار یک هزار میلیارد تومان و در دهه فجر ۷۳ پروژه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: امسال در هفته دولت ۷۵ پروژه آب برای ۷۹۳ هزار شهروند و چهار پروژه فاضلاب با اعتبار یک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
شبانی همچنین با بیان اینکه استان فارس یکی از استانهای پیشرو در تعداد مشترکان روستایی است، گفت: این استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک آب و فاضلاب دارد که ۳۳ درصد روستایی و ۶۷ درصد شهری هستند؛ چنانچه حدود ۲ هزار و ۳۰۰ روستا از چهار هزار روستا تحت پوشش این شرکت هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس افزود: پراکندگی روستاها سبب شده سرانه شبکه آبرسانی به ازای هر مشترک در استان به ۲۸ متر برسد، در حالی که این عدد در شیراز هشت متر و میانگین کشوری هشت تا ۱۰ متر است.
شبانی در پایان با بیان اینکه ۹۱ دستگاه آب شیرینکن در استان وجود دارد که روزانه سه هزار متر مکعب آب را در بخشهای مختلف شیرین میکند، گفت: این آمار نشان میدهد آب استان به سمت شوری میرود که در این راستا پیگیری طرحهای تأمین پایدار آب شرب و تکمیل پروژههای نیمهتمام آبرسانی، بهویژه در مناطق شکننده، اولویت اصلی این شرکت است.
