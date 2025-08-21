تکمیل دو طرح بزرگ آبرسانی در فیروزآباد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری گفت: دو طرح مهم استان شامل سد بزرگ هایقر و طرح آبرسانی به شهر فیروزآباد از سد تنگاب تکمیل شده و آماده افتتاح و بهره‌برداری است؛ این طرح‌ها نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب، پشتیبانی از کشاورزی و توسعه صنعتی منطقه خواهند داشت.

وی ادامه داد: طرح آبرسانی به شهر فیروزآباد از سد تنگاب با اجرای حدود ۱۵ کیلومتر خط انتقال تکمیل و در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است. این طرح در ۱۰ روز اخیر توانسته مشکل کم‌آبی شهر فیروزآباد را به طور کامل برطرف کند و مردم این شهرستان دیگر با تنش در تأمین آب شرب مواجه نیستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین درباره طرح مهم سد هایقر در شهرستان فیروزآباد افزود: این سد بزرگ از نوع از نوع بتن غلتکی بر روی تنگه بسیار زیبای هایقر ساخته شده است. حجم مخزن این سد ۲۲۶ میلیون متر مکعب است که تاکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آن آبگیری شده و آماده بهره‌برداری است.

بدری تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این دو طرح مهم، گام بزرگی در تأمین پایدار آب شرب، پشتیبانی از بخش کشاورزی و همچنین توسعه اقتصادی و صنعتی شهرستان فیروزآباد برداشته می‌شود.