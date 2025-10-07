شبانی: کیفیت و بهداشت آب، اولویت اصلی شرکت آبفا فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شبانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ۶ ماهه ی تأسیسات آبرسانی لارستان از سد سلمان فارسی ، گفت: افزون بر ۲۳۰۰ آزمون کیفیت آب در این تصفیه خانه طی ۶ ماه گذشته انجام شده است.

وی ادامه داد: این شرکت در راستای انجام وظایف و رسالت ذاتی خود مبنی بر تأمین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی، همواره کیفیت و بهداشت آب را مجدانه مد نظر قرار داده و توزیع آب شرب سالم تأکید دارد.



مدیرعامل شرکت آبفا فارس با بیان این موضوع که حفاظت از منابع آب قابل شرب یکی از اهم اولویت ها در این شرکت بوده است، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان فارس علاوه بر استحصال، ذخیره، انتقال و توزیع آب شرب، با ایجاد و استقرار آزمایشگاه های مجهز به تجهیزات روز و پیشرفته و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان مجرب و کارآمد، به صورت مستمر اقدام به انجام آزمایشات میکروبی، شیمیایی ، فیزیکی، فلزت سنگین و بیولوژی، همچنین شناسایی آلاینده های مضر در حریم منابع تأمین آب استان می کند و با پایش مستمر و نظارت بر بهداشت و کیفیت آب حاصل از این منابع، فرایند توزیع را انجام می دهد.

شبانی در بیان عملکرد ۶ ماهه ی شرکت آبفا فارس در زمینه ی پایش و حفاظت کیفی آب در تصفیه خانه ی آب حضرت ابیطالب (ع) از تأسیسات آبرسانی لارستان گفت: به طور کلی در بازه ی زمانی مزبور ۲۳۰۴ آزمون کیفی شامل ۸۶۲ آزمون میکروبی، ۲۵۸ آزمون فیزیکو شیمیایی، ۱۱۱۶ آزمون کلر سنجی و ۶۸ آزمون بیولوژی در آزمایشگاه پیشرفته این تصفیه خانه به منظور تأمین کیفی آب صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا بالغ بر ۳۳.۶ تن کلر مایع به منظور عملیات گندزدایی اولیه و ثانویه خریداری و مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین ۱۵ تن اسید کلروفریک نیز برای تصفیه ی آب و ته نشینی ناخالصی ها خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس افزود: علاوه بر آنچه گفته شد، مرمت، لایروبی و تمیز کاری زلال سازها و پیش ته نشینی و کانالهای ورودی فیلتر تصفیه خانه ی آب حضرت ابیطالب و همچنین نو سازی و خرید تجهیزات پیشرفته ی کلر زنی و .... در ارتقاء کیفیت آب این تصفیه خانه بسیار موثر بوده است.

لازم به ذکر است تصفیه خانه ی آب حضرت ابیطالب (ع) با ظرفیت تصفیه ی اسمی ۹۱۶ لیتر بر ثانیه، آب خام را از سد سلمان فارسی دریافت و پس از تصفیه ی آب ، از طریق۲۲۰ کیلومتر خط انتقال از نوع GRP و ST با سایز ۱۰۰۰ میلی متر و ۴۰۰ متر اختلاف ارتفاع، عملیات آبرسانی به ۱۱ شهر از جمله لار، اوز، گراش، خنج، امام شهر، کارزین، قیر، خور و لطیفی و همچنین ۴۳ روستای طول مسیر را انجام می دهد.