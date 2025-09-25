بهره برداری از ۳ طرح بزرگ آبرسانی روستایی در جهرم فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سه طرح مهم آبرسانی در شهرستان جهرم با حضور هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور و جمعی از مدیران صنعت آب و مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

امینی در آئین گشایش طرح‌های آبرسانی به شهرستان جهرم ضمن قدردانی از تلاش‌های شرکت آبفا استان فارس و مجموعه دست‌اندرکاران اجرای این طرح‌ها گفت: در مجموع حدود ۲۳۰۰ خانوار از مزایای این طرح‌ها به طور مستقیم منتفع می‌شوند.

وی ادامه داد: برای پایداری آب شرب هر خانوار به طور میانگین ۲۶۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است که این هزینه، حق طبیعی مردم عزیز این مناطق برای برخورداری از آب پایدار و سالم است. امیدوارم این اقدامات موجب رضایت اهالی، بهبود کیفیت زندگی آنان و خشنودی خداوند گردد.

علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا فارس با تشریح جزئیات سه طرح آبرسانی مورد بهره برداری گفت: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۱,۵۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: طرح آبرسانی به مجموعه روستاهای موردک با اعتبار ۱,۳۰۰ میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای ۶۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، احداث ۴ باب ایستگاه پمپاژ و ۹ باب مخزن بتنی با حجم ۱۳۰۰ مترمکعب بوده و بیش از ۵۰۰ خانوار از آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس افزود: همچنین طرح آبرسانی به شهر دوزه با اعتبار ۱۱۵ میلیارد ریال شامل اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال و احداث ۲ باب مخزن بتنی با حجم ۵۰۰ مترمکعب است که آب شرب ۴۹۰ خانوار را تأمین می‌کند.

شبانی تصریح کرد: طرح سوم نیز آبرسانی به مجموعه شهدای سیمکان با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای ۱۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع است که نیاز آبی بیش از ۱۳۰۰ خانوار را برطرف می‌کند.