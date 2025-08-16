عزم جدی دستگاه قضا استان سمنان بر بهبود فرآیند دادرسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری غروب شنبه در جلسه تخصصی بررسی و اجرای دستورالعمل جدید کاهش اطاله دادرسی در محل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه عزم جدی دستگاه قضا استان بر بهبود فرآیند دادرسی است، ابراز داشت: برای تحقق این مهم می‌بایست بسترهای لازم برای تسهیل فرآیندها فراهم شود.

وی افزود: به این منظور می‌بایست آسیب‌های مرتبط با تسهیل امور کارشناسی و تسریع در پاسخ به استعلامات به دقت احصا شود تا نقش مؤثر کاهش اطاله دادرسی مؤثر قرار گیرد.

رئیس دادگستری استان سمنان با بیان اینکه می‌بایست دلایل اطاله دادرسی به دقت بررسی شود، ابراز داشت: در این صورت می‌توان تصمیمات کارآمد و هدفمند برای کاهش روند رسیدگی پرونده‌ها اتخاذ کرد.

اکبری با تاکید بر اینکه جلوگیری از بروز اطاله دادرسی تکلیف شرعی و قانونی است، تصریح کرد: معتقدیم کار مردم باید تسهیل و با دقت و سرعت انجام شود.

وی با بیان اینکه نباید کار مردم دچار تأخیر و اطاله شود، افزود: به این منظور کارگروهی می‌بایست تشکیل و مستمر اجرای دستورالعمل‌ها را مورد پایش قرار دهد تا بر اساس آن بتوان به اهداف مذکور دست یافت.