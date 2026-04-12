به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در جلسه هیئت های استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در محل دادگستری سمنان، اظهار داشت: انتظار می رود چالش های پیش رو پیرامون کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضایی شناسایی شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از این موانع انجام کار کارشناسی است، ادامه داد: با هم اندیشی و برنامه ریزی دقیق این مشکل باید رفع و روند بررسی پرونده ها تسریع شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: سه مجموعه قضایی، کانون کارشناسی رسمی و مرکز کارشناسان دادگستری در فرآیند کارشناسی نقش دارند که با تعامل هر چه بیشتر می‌توان روند بررسی پرونده ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

اکبری خواستار اجرای مصوبات مشخص به تمامی حوزه های قضایی استان سمنان شد و بیان داشت: در این مسیر فرایند رسیدگی قضایی از پیشنهادهای اعضای هیات ها نیز استقبال می شود.

وی ادامه داد: تحقق مفاد دستورالعمل رسیدگی های قضایی باید با جدیت و دقت برای اجرای مطالبه به حق قانونی مردم رفع شود.