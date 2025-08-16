به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات موی تای قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۵ با میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود و ملی‌پوشان ایرانی برای حضور شایسته در این رقابت‌ها، مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند.

پس از برگزاری مسابقات انتخابی و شکل‌گیری تیم ملی جوانان ایران، اردوهای آمادگی ملی‌پوشان تاکنون در سه مرحله برگزار شده است.

روژان بهنامی، بانوی موی تای کار شایسته استان کردستان، در وزن ۴۸- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا در رقابت‌های انتخابی و کسب سهمیه اعزام به مسابقات آسیایی شد.

وی از سوی کادر فنی تیم ملی برای حضور در اردوی تست سنجش آمادگی جسمانی فراخوانده شده است.

این اردو طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مردادماه در آکادمی ملی المپیک تهران و با حضور هشت منتخب تیم ملی دختران برگزار خواهد شد.

رقابت‌های قهرمانی موی تای جوانان آسیا قرار است اوایل آبان ماه امسال در بحرین برگزار شود و امید می‌رود که روژان بهنامی بتواند با عملکرد درخشان خود، نام کردستان و ایران را در سطح قاره‌ای مطرح کند.

این اعزام فرصت مناسبی برای ارتقای تجربه ملی‌پوشان جوان و توسعه ورزش موی تای در کشور به شمار می‌رود.