۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

بانوی موی تای کردستانی عازم مسابقات جوانان آسیا در بحرین می‌شود

سنندج- روژان بهنامی، ملی‌پوش موی تای جوانان کردستان، پس از کسب مدال طلا در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به کشور بحرین اعزام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات موی تای قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۵ با میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود و ملی‌پوشان ایرانی برای حضور شایسته در این رقابت‌ها، مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند.

پس از برگزاری مسابقات انتخابی و شکل‌گیری تیم ملی جوانان ایران، اردوهای آمادگی ملی‌پوشان تاکنون در سه مرحله برگزار شده است.

روژان بهنامی، بانوی موی تای کار شایسته استان کردستان، در وزن ۴۸- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا در رقابت‌های انتخابی و کسب سهمیه اعزام به مسابقات آسیایی شد.

وی از سوی کادر فنی تیم ملی برای حضور در اردوی تست سنجش آمادگی جسمانی فراخوانده شده است.

این اردو طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مردادماه در آکادمی ملی المپیک تهران و با حضور هشت منتخب تیم ملی دختران برگزار خواهد شد.

رقابت‌های قهرمانی موی تای جوانان آسیا قرار است اوایل آبان ماه امسال در بحرین برگزار شود و امید می‌رود که روژان بهنامی بتواند با عملکرد درخشان خود، نام کردستان و ایران را در سطح قاره‌ای مطرح کند.

این اعزام فرصت مناسبی برای ارتقای تجربه ملی‌پوشان جوان و توسعه ورزش موی تای در کشور به شمار می‌رود.

