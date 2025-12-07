  1. استانها
مدارس مازندران روز دوشنبه هم غیرحضوری است

ساری- طبق تصمیم جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان مازندران، آموزش در مدارس استان روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان مازندران، آموزش در مدارس استان روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در این جلسه که به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و تکمیل دوره پنج روزه کمون بیماری برگزار، اعلام شد: روند آموزش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۸ و ۱۹ آذرماه، به روال عادی بازگشته و کلاس‌ها حضوری خواهد بود.

بر این اساس، تمام مدارس در همه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه تعطیل بوده و آموزش دانش‌آموزان به صورت مجازی ادامه خواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه کلاس‌ها طبق برنامه حضوری برگزار می‌شود.

مدارس مازندران در روزهای شنبه و یکشنبه نیز تعطیل بوده است.

    • به تو مربوط نیست اسمم چیه IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 2
      پاسخ
      خسته شدم اه چرا حضوری نمیشه اینترنت ها خیلی ضعیفه
    • س.ک IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      الان‌سه‌روز‌تعطیل‌‌شد‌ آنفلوآنزا ‌تموم‌شد.‌ چندین‌باره‌بچه‌هام‌مریض‌میشن‌‌ودارو‌وسرم‌میگیرن.واقعاًمتأسفم استانمون‌هم‌آلودگی‌هوا‌داره‌وهم‌شیوع آنفلوآنزا ‌.چراتدبیری‌نمیکنید بچه‌هامون‌‌بدن‌سالمی‌ندارن.بارفتن‌به‌مدرسه‌‌دوباره‌گرفتاریمون‌شروع‌میشه.
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 0
      پاسخ
      تعطیل کنید دیگه. یک سه شنبه و چهار شنبه بیستر نیست ولی اگه بریم مدرسه همه انفلوانزا میگیرم.
    • US ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      هوا خیلی بد و کثیفه مازندران
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      من الان یک دانش آموز یک دقیقه می رم بیرون به علت آلوده بودن گلویم همین جوری درد می گیره هوا هم سرده مسئولین فکر کنین به این قضیه

