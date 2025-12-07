مدارس مازندران روز دوشنبه هم غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان مازندران، آموزش در مدارس استان روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در این جلسه که به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و تکمیل دوره پنج روزه کمون بیماری برگزار، اعلام شد: روند آموزش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۸ و ۱۹ آذرماه، به روال عادی بازگشته و کلاس‌ها حضوری خواهد بود.

بر این اساس، تمام مدارس در همه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه تعطیل بوده و آموزش دانش‌آموزان به صورت مجازی ادامه خواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه کلاس‌ها طبق برنامه حضوری برگزار می‌شود.

مدارس مازندران در روزهای شنبه و یکشنبه نیز تعطیل بوده است.