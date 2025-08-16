بنیاد مسکن، خود را متعهد به تأمین سرپناه برای همه اقشار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد عصر شنبه با حضور در بنیاد مسکن هرمزگان با شهریار نوریزاده، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان دیدار و در خصوص توسعه طرحهای عمرانی و مسکن در بشاگرد به تبادل نظر پرداخت.
در این نشست، محورهایی همچون محرومیتزدایی، تأمین زمینهای مسکونی، تسریع در ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی و بهرهمندی بیشتر مردم منطقه از تسهیلات بهسازی و نوسازی اماکن روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار بشاگرد در این دیدار با قدردانی از تلاشهای بنیاد مسکن در سطح شهرستان بیان کرد: بشاگرد با مشکلات و محدودیتهای خاصی در حوزه مسکن روبهرو است که تنها با همکاری، پیگیری و همراهی مجموعههای متولی قابل حل خواهد بود. انتظار ما از بنیاد مسکن، تمرکز بیشتر بر اجرای طرحهای عمرانی در این منطقه و ارتقا کیفیت زندگی مردم است.
در ادامه، شهریار نوریزاده، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان نیز با اشاره به نقش بنیاد در توسعه عدالتمحور روستایی اظهار کرد: بنیاد مسکن، خود را متعهد به تأمین سرپناه برای همه اقشار، بهویژه ساکنان مناطق محروم میداند. باور داریم توسعه پایدار تنها با شناخت واقعی از ظرفیتهای محلی، حضور مردم و نگاه بلندمدت به مسائل محقق خواهد شد.
وی افزود: بشاگرد نهتنها منطقهای نیازمند، بلکه منطقهای با ظرفیت بالا برای رشد است که با برنامهریزی هدفمند و اجرای پروژههای زیرساختی میتوان آن را به جایگاه شایستهاش رساند.
نوری زاده خاطرنشان کرد: تأمین زمین، تسهیل فرآیند ساخت مسکن و حمایت از نوسازی بافت فرسوده، از اولویتهای اصلی ما در بشاگرد است. به پشتوانه حمایت فرمانداری و همراهی مردم، تلاش خواهیم کرد پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری در این منطقه اجرایی شوند.
