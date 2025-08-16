نشست تخصصی کمیته ملی المپیک با ۳ فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسات بعد از ظهر امروز ابتدا نشست فدراسیون تنیس روی میز با حضور مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون، علی حدادگر دبیر، میعاد میکف سرمربی پسران و نسیم رنجبر سرمربی دختران برگزار گردید که در ابتدا دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک عنوان داشت: هدف از برگزاری این نشست‌ها هماهنگی بیشتر جهت اعزام بدون دغدغه تیم‌های ملی به بازی‌های آسیایی جوانان و بررسی آخرین وضعیت ملی پوشان و لیست نفرات اعزامی است تا بتوانیم ضمن بررسی آخرین شرایط، کمک‌های لازم را داشته باشیم.

علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی نیز ضمن اشاره به نبود دهکده ورزشکاران و حضور تیم‌ها در هتل‌های مختلف خواستار دقت هر چه بیشتر سرپرستان و مربیان تیم‌های ملی در نظارت و هدایت نفرات خود شد.

در ادامه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی به نتایج چند ماه اخیر ملی پوشان تنیس روی میز اشاره و بر لزوم حضور در تست‌های مرکز سنجش تاکید و عنوان داشت برای هرگونه کمکی جهت در اختیار گذاشتن روانشناس و مشاوره تغذیه برای کادر فنی و ملی پوشان از سوی مرکز نظارت اعلام آمادگی کرد.

اعلام لیست نهایی، دریافت رضایت‌نامه، تاریخ رفت و برگشت تیم‌های ملی، هتل محل اسکان از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.

همچنین دکتر رضا سعیدی از فدراسیون پزشکی ورزشی نیز در خصوص موارد ضد دوپینگ، معاینات ورزشی و نمونه‌گیری نکات لازم را اعلام کرد که هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گرفت که در خاتمه مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز ضمن قدردانی از حمایت‌های کمیته عنوان داشت جای نگرانی نبوده و تمامی موارد ذکر شده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در ادامه نشست فدراسیون هندبال با حضور ایرج رضایی مدیر سازمان تیم‌های ملی هندبال و افسانه دهقانی نایب رئیس فدراسیون برگزار گردید که ابتدا علیرضا پاکدل گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در هندبال بانوان و آقایان ارائه داد که همچون دیگر رشته‌ها موارد مختلفی همچون حضور در تست‌های مرکز سنجش، دوره‌های ضد دوپینگ، معاینات ورزشی و استفاده از روانشناس و کارشناس تغذیه مورد اشاره و هماهنگی‌های نهایی در این باره صورت گرفت.

آخرین نشست امروز نیز با حضور با حضور عباس اورسجی رئیس فدراسیون و مجید صولت سرپرست تیم ملی آقایان و خانم ابوجعفری سرپرست تیم ملی بانوان برگزار شد که شرکت در مرکز سنجش و تست‌های آمادگی جسمانی، جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌های احتمالی با توجه به نوع تمرینات و مسابقات این رشته، استفاده از روانشناس و کارشناس تغذیه، ضد دوپینگ و معاینات ورزشی مهمترین موارد مورد اشاره در این نشست بود که مسئولین کبدی برای استفاده از روانشناس ورزشی و کارشناس تغذیه اعلام نیاز کرده و مقرر شد تا از سوی مرکز نظارت، هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرید.

در خاتمه عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی ضمن قدرانی از برگزاری این نشست عنوان داشت کبدی با حداکثر آمادگی عازم این رقابت‌ها خواهد شد و قطعاً مدال‌های خوش رنگی برای کاروان ورزشی کشورمان کسب خواهد کرد و این آمار و ارقام‌هایی که در خصوص وضعیت ملی پوشان ارائه می‌شود خیلی به کادر فنی کمک می‌کند.

در این نشست‌ها عاطفه اسلامیان (امور بین‌الملل)،حمید سلامی (امور تشریفات)، علی فراهانی (امور پشتیبانی) ایمان مسعوی و جمال شایگان (مرکز نظارت) حضور داشتند.