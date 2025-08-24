  1. ورزش
حریفان ایران در رقابت‌های تنیس قهرمانی آسیا مشخص شدند

با انجام مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲ سال قهرمانی آسیا حریفان ایران در دو بخش دختران و پسران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که به میزبانی سنگاپور برگزار می‌شود تیم ایران در بخش دختران با تیم‌های تایلند و سریلانکا در گروه چهارم قرار دارد. در گروه اول تیم‌های قزاقستان، سنگاپور و چین، در گروه دوم تیم‌های تایپه، اردن و ترکمنستان و در گروه سوم تیم‌های اندونزی، مالزی و کره جنوبی قرار دارند.

در بخش پسران نیز تیم‌های ایران، قزاقستان و چین در گروه اول قرار دارند و در گروه دوم تیم‌های کره جنوبی، سنگاپور و سریلانکا، در گروه سوم تیم‌های چین تایپه، مالزی و عربستان و در گروه چهارم تیم‌های تایلند، ازبکستان و پاکستان حضور دارند.

ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی و روزبه آقابابایی، امیرحسین حسنی و اشکان ستودنیا تحت نظر امیرحسین اسفندیاری در قهرمانی آسیا حضور خواهند داشت، ضمن آنکه تونی اندروویچ نیز به عنوان مدیر فنی در کنار تنیسورهای کمتر از ۱۲ سال ایران خواهد بود.

