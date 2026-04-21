معلم جوان اهل توکهور وهشتبندی قربانی جولان سوخت‌ بران شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش های دریافتی شب گذشته در پی حرکت خلاف جهت یک نیسان سوخت بر در سطح شهر هشتبندی یک موتور سوار زیر گرفته شد.

در پی این تصادف هولناک شاخ به شاخ نیسان سوخت بر با موتور سیکلت، راکب موتورسیکلت که جوان فرهنگی اهل روستای توکهور بود جان خود را از دست داد.

جولان بی مهابای سوخت بران در سطح شهر هشتبندی و محور ارتباطی هشتبندی به میناب همواره با حوادث دلخراشی همراه است.

ناامنی جاده ها، تصادفات هولناک، انفجار خودروها، ترک تحصیل دانش آموزان، داغدار شدن خانواده ها بخشی از آثار مخرب پدیده قاچاق سوخت در استان هرمزگان به ویژه بخش توکهور و هشتبندی است که محل برانداز سوخت از سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان به سواحل میناب است.