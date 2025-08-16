برگزاری ۹۰ ویژه برنامه برای کودکان در «رواق کودک» حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سلمانی، اظهار کرد: باهدف انتقال معارف اهل‌بیت (ع) و ایجاد فضایی معنوی متناسب با سنین کودکان، برنامه‌های متعددی در این ایام، در رواق کودک، تدارک‌دیده‌شده است.

مسئول رواق کودک اداره پایگاه‌های تبلیغی معرفتی معاونت تبلیغات اسلامی حرم رضوی با اشاره به اجرای ویژه‌برنامه «حسینیه کودک»، بیان کرد: این برنامه در قالب ۱۲ اجرا با محورهایی همچون عزاداری کودکانه، قصه‌گویی، نمایش خلاق و مسابقه از ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در مدرسه عالی فقاهت (مدرسه خیرات خان)، برگزار می‌شود.

وی افزود: در کنار آن، ویژه‌برنامه «هیئت کبوترانه» در ۵ نوبت با عناوینی چون عزاداری کودکانه، چهار پایه‌خوانی، مداحی و سینه‌زنی، نمایش و پرده‌خوانی در رواق کودک پیش‌بینی شده که از ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور (به‌جز جمعه‌ها)، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰، میزبان کودکان، خواهد بود.

سلمانی گفت: ویژه‌برنامه «شربت خانه کودکان» نیز، در صحن پیامبر اعظم (ص) از ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور (به‌جز جمعه‌ها) هر شب ساعت ۲۰ برگزار می‌شود که در آن، کودکان با همکاری اداره تأمین و توزیع محصولات فرهنگی، اقدام به توزیع شربت میان زائران می‌کنند.

مسئول رواق کودک اداره پایگاه‌های تبلیغی معرفتی معاونت تبلیغات اسلامی حرم رضوی همچنین به اجرای برنامه «طواف پروانه‌ها» (پایگاه‌های سیار کبوترانه)، اشاره کرد و افزود: این طرح در ۵۰ نوبت با محورهایی چون قصه‌گویی، شعرخوانی، کتاب‌خوانی و مسابقات متنوع از ۲۳ مرداد تا ۲ شهریور، هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در رواق‌های ویژه خواهران و صحن‌های پیرامونی، ویژه برادران برپا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۹۰ برنامه متنوع در قالب «رواق کودک» شامل عزاداری کودکانه، قصه‌گویی، نمایش عروسکی و کارگاه دست ورزی از ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور، از ساعت ۹ تا ۲۲ برگزار خواهد شد تا زمینه حضور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کودکان، از فضای معنوی این ایام، فراهم شود.